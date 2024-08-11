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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1832 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1832 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1832 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 2,338

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1832
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1832 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1832 So I на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
994 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Чили 1 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 1 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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