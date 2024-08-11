Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1832 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1832 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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