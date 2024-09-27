Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1826 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 19 мм
- Тираж UNC 4,280
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1826
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1826 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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