Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1826 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1826 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1826 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 4,280

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1826
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1826 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CNG (1)
  • Heritage (2)
  • Schulman (1)
  • Stack's (1)
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 1 эскудо 1826 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1826 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск