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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 2,920

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1825
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Maison Palombo за 800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
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Чили 1 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Чили 1 эскудо 1825 So I на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Чили 1 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 1 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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