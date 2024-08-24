Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Maison Palombo за 800 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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