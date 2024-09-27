Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1758 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1995 oz) 6,2052 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6134 проданному на аукционе Cayón Subastas за 21500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
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