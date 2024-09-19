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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Золотые монеты 2 эскудо Фердинанда VI - Чили

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2 эскудо 1758

Год Знак Описание Продажи Продажи
1758 So J 0 1
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