Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1801 года So AJ (Чили, Карл IV)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5250 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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