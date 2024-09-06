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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1801 года So AJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5250 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1801 So AJ на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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