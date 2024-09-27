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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1800 года So JA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года So JA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года So JA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком So JA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - August 30, 2018
Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Heritage - August 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 августа 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So JA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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