Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1800 года So JA (Чили, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком So JA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 августа 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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