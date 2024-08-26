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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1793 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3088 USD. Торги состоялись 2 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Jean ELSEN - September 13, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1793 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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