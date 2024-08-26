Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1793 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3088 USD. Торги состоялись 2 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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