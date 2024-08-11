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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1800 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1800 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1800 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,836

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2375 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
Чили 1 эскудо 1800 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 2375 EUR
Чили 1 эскудо 1800 So DA на аукционе Heritage - January 7, 2008
Чили 1 эскудо 1800 So DA на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 978 USD
Чили 1 эскудо 1800 So DA на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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