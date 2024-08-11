Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1800 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,836
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2375 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Cayón (1)
- Heritage (1)
Где продать?
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