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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1855 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1855 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
  • Varesi (1)
  • WAG (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Varesi - May 9, 2023
Продавец Varesi
Дата 9 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Gärtner - October 24, 2015
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - July 17, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Aurea - May 25, 2013
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1855 B на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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