Талер 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

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