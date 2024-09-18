Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1855
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gärtner (2)
- Grün (3)
- Höhn (3)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Rauch (1)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (3)
- Varesi (1)
- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск