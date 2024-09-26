Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1848 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1848
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1848 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 8 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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