Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1841 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1841
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1841 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2831 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
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Дата 26 марта 2023
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
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