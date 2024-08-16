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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1841 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1841 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1841 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1841 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2831 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - December 13, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 13 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1841 CvC на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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