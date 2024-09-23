Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1840 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1840
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1840 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
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- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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