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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1840 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1840 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1840 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1840 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1840 CvC на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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