Талер 1839 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1839 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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