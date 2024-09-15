Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1839 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1839 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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