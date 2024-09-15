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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1839 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1839 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1839 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1839 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (2)
  • Aurea (1)
  • Emporium Hamburg (2)
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  • Höhn (3)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (6)
  • WCN (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1839 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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