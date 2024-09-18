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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1833 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 24 мариенгроша 1833 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1833 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62455 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 13 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Heritage - July 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Stack's - August 20, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1833 CvC на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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