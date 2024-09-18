24 мариенгроша 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1833 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62455 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 13 июля 2022.

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