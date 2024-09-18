Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1833
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1833 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62455 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 13 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 24 мариенгроша 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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