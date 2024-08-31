Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1831 года CvC "Тип 1831-1834" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1831
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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