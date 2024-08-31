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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1831 года CvC "Тип 1831-1834" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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