Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1831 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1831 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1831 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1831 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4200 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Künker (13)
  • Leu (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
2735 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1988 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - April 27, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Stack's - July 31, 2009
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - September 21, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - May 30, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1831 CvC на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1831 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские золотые монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск