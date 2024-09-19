Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1831 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1831
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1831 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4200 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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