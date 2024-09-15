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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1833 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1833 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Dr. Stadler Münzen & Medaillen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,18 - 4,42 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1833 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1833 CvC на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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