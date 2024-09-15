2 пфеннига 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1833 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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