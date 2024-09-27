1 пфенниг 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1652 проданному на аукционе KM NUMIS за 170 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

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