Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1833 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,86 - 2,07 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1833
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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