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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1831 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1831 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,86 - 2,07 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1831 CvC на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1831 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1831 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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