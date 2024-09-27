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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1798 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
Боливия 4 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1679 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Боливия 4 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
1049 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Боливия 4 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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