Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1798 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
1049 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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