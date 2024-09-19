Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1792 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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