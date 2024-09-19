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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1792 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Stack's - August 27, 2022
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2018
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - January 3, 2011
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Боливия 4 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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