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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1789 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
Боливия 4 эскудо 1789 PTS PR на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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