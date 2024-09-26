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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 2 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
3809 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Боливия 2 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 2 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Для продажи 2 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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