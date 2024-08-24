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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1803 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5475 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2325 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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