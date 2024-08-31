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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1798 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6453 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Künker (1)
Боливия 1 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Боливия 1 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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