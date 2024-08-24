Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1789 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5465 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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