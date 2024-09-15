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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1802 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1802 P.R.
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
3 штюбера 1802 R
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 штюбера 1802 R
Средняя цена 5 $
Продажи
0 6
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