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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1802 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1802 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1802 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1802 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Берг 3 штюбера 1802 R на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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