3 штюбера 1802 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1802 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность UNC (5) AU (1) XF (1) VF (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)