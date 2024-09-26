1/2 штюбера 1802 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1802 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 5 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность VF (6)