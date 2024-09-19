Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1855 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Геллер
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1855 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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