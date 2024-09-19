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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1855 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1855 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1855 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1855 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Бавария Геллер 1855 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Бавария Геллер 1855 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Бавария Геллер 1855 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Бавария Геллер 1855 на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Бавария Геллер 1855 на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Бавария Геллер 1855 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Геллер 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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