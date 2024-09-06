Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1853 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Геллер
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1853 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 59 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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