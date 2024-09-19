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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1851 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1851 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1851 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1851 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
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  • Katz (2)
Бавария Геллер 1851 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария Геллер 1851 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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