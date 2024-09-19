Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1851 года (Бавария, Людвиг I)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1851 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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