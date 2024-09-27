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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1850 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1850 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.

Сохранность
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  • Zöttl (2)
Бавария Геллер 1850 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1850 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1850 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария Геллер 1850 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1850 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Бавария Геллер 1850 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Бавария Геллер 1850 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Геллер 1850 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария Геллер 1850 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Геллер 1850 на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1850 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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