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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1849 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1849 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Бавария Геллер 1849 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария Геллер 1849 на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Бавария Геллер 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Геллер 1849 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Бавария Геллер 1849 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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