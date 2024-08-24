Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1849 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Геллер
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1849 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 6 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Где продать?
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