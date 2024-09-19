Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1850 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1850 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 747 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск