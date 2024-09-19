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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1850 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 пфеннига 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1850 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 747 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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