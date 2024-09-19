Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1816 D
Средняя цена 490 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1816
Средняя цена 95 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
3 крейцера 1816
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск