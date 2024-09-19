Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1816 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1816
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Münzen & Medaillen (1)
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