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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1816 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1816
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münzen & Medaillen (1)
Баден 3 крейцера 1816 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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