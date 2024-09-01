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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1815 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1815 D
Средняя цена 540 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1815
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1815
Средняя цена 230 $
Продажи
0 2
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