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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1815 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1815
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • WAG (1)
Баден 3 крейцера 1815 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Баден 3 крейцера 1815 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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