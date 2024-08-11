Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1815 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1815
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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