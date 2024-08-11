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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1812
Средняя цена 170 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3 крейцера 1812
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
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