Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1812 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,423 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,444 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1812
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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