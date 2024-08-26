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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1812 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,444 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Möller (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Solidus Numismatik - January 13, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 января 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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