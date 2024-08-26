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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1804 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804
Средняя цена 800 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804
Средняя цена 200 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1804
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
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