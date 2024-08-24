Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1804 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1804
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1804 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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Где продать?
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