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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1804 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1804 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/2 крейцера 1804 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1804
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1804 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Golden Lion (1)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (2)
  • Möller (1)
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Баден 1/2 крейцера 1804 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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