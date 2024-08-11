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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1861 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1861 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 27 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Баден 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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