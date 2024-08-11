Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1861 года (Баден, Фридрих I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1861
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1861 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 27 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- KM NUMIS (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Stephen Album (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск