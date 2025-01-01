flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1898 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1898 S Вуаль на голове
Средняя цена550 $
Продажи
057
Аверс
Реверс
Соверен 1898 M Вуаль на голове
Средняя цена610 $
Продажи
2217
