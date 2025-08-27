flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1898 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1898 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1898 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Casa de Subastas de Madrid

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,548,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1898
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1898 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (57)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1898 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 99082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 12 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 23 февраля 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата23 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2022
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 апреля 2022
ПродавецHeritage
Дата7 апреля 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 апреля 2022
ПродавецHeritage
Дата7 апреля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1898 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 31 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата31 марта 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1898 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1898 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1898 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1898 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1898 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1898 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1898 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы