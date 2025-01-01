flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1888 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1888 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена790 $
Продажи
0163
Аверс
Реверс
Соверен 1888 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена510 $
Продажи
0176
