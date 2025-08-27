flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,830,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1888
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:510 USD
Средняя цена (PROOF):47000 USD
График аукционных продаж Соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (176)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1888 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 29000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Mowbray Collectables - 24 июня 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата24 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
1250 NZD
Цена в валюте аукциона 1250 NZD
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Münzen & Medaillen - 4 декабря 2024
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - 13 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата13 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1888 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 15 октября 2023
ПродавецTennants Auctioneers
Дата15 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1888 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 510 USD для регулярного чекана и 47000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1888 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1888 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1888 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1888 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
